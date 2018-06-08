طيران الإمارات تنوي شراء أسطول طائرات بلا نوافذ! (فيديو)

كشفت طيران الإمارات عن جناح الدرجة الأولى على متن خطوطها والذي سيحتوي على نوافذ افتراضية بدلا من النوافذ الزجاجية، وبثت الشركة فيديو لأول طائرة مزودة بهذه التكنولوجيا.

وعوضا عن استخدام النوافذ للنظر إلى خارج الطائرة، يستطيع الركاب رؤية محيط الطائرة من خلال كاميرات تبث صورا عالية الدقة على شاشات معلقة في مكان النوافذ الزجاجية.

وعبر الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، تيم كلارك، عن الدقة العالية للصور الافتراضية على الشاشات، والتي ستكون أفضل من النظر بالعين المجردة.

وتهدف الشركة من خلال ذلك إلى الاستغناء تدريجيا عن جميع النوافذ في طائراتها، ما يجعل منها أكثر سرعة وأخف وزنا عند التحليق. ومن المقرر أن تدرج التكنولوجيا قريبا على متن طائرات الإماراتية الحديثة من طراز "بوينغ 777-300ER".

وأبدى خبراء سلامة الطيران قلقهم من تكنولوجيا النوافذ الافتراضية، حيث يتوجب على طاقم الطائرة النظر من خلال النوافذ الزجاجية في حالات الطوارئ، وخاصة عند الهبوط الاضطراري وفتح الأبواب عند الإخلاء الفوري للركاب. كما أشاروا إلى أن مصادقة مؤسسات السلامة الدولية على التكنولوجيا لن يكون بالأمر السهل.

المصدر: Business Insider

قتيبة دعبول