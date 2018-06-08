عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض أواخر الشهر الجاري
youtube/Удивительные Факты
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kca4
توقع علماء من معهد ليبيديف الروسي لعلوم الفيزياء والفلك أن تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية، في الفترة ما بين 27 و29 يونيو الجاري.
وأشار العلماء إلى أن العاصفة ستكون بشدة "G1"، أي أن تأثيراتها لن تكون قوية جدا، بل ستؤثر بشكل طفيف على عمل أنظمة الطاقة والإلكترونيات وأنظمة التحكم بالمركبات الفضائية، وسيمكن ملاحظة ظاهرة الشفق الناجمة عنها في الأماكن الممتدة على خطوط العرض العليا (من 60 درجة وما فوق).
youtube/BELKA LIFE
كما أوضحوا أن سبب العاصفة سيكون الرياح الشمسية الناجمة عن خمول نشاط الشمس حاليا، والذي يفقدها جزئيا القدرة على الاحتفاظ بالبلازما بالقرب من سطحها.
المصدر: فيستي
أسعد ضاهر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)