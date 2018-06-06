روسي وأسترالي يفوزان بجائزة "الطاقة العالمية"

حصل الأكاديمي سيرغي ألكسيينكو، من الأكاديمية الروسية للعلوم، والبروفيسور مارتن غرين من أستراليا على جائزة "الطاقة العالمية".

ومُنح المدير السابق لمعهد الفيزياء في فرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي ألكسيينكو، جائزة الطاقة العالمية لاعداده قواعد حرارية–فيزيائية لصنع معدات تكنولوجية حديثة موفرة للطاقة، فضلا عن إدخاله تقنيات إعادة تدوير النفايات وتطوير مفهوم تبريد الأنظمة المختلفة لمحطات الطاقة النووية.

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وقلد الأسترالي مارتن غرين جائزة "الطاقة العالمية" للتصميم والبحوث والأنشطة التعليمية في مجال الخلايا الكهروضوئية.

وتأسست جائزة "الطاقة العالمية" في عام 2003. وتمنح للبحوث والدراسات المتميزة والاختراعات العلمية والتقنية التي تساعد في الاستخدام الفعال لموارد الطاقة والأمن البيئي في العالم لصالح البشرية جمعاء.

وفاز بهذه الجائزة الروسية منذ تأسيسها إلى يومنا هذا أكثر من 30 عالما من كندا وفرنسا وألمانيا وآيسلندا واليابان وروسيا وأكرانيا والسويد وبريطانيا، لإنجازاتهم في مجال الابتكار وإنتاج واستخدام وتوفير الطاقة، ولتطويرهم الجانب البيئي لهذه التقنيات الحديثة.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو