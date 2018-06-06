أوكرانيا تنشر وثائق تتعلق بكارثة تشيرنوبل

ذكرت مصادر تابعة لهيئة التوثيق والأرشفة الأوكرانية أن الهيئة عازمة على رقمنة ونشر وثائق تتعلق بكارثة تشيرنوبل الشهيرة.

وقالت رئيسة الهيئة تاتيانا بارنوفا، إن "هناك وثائق تابعة لصندوق المحفوظات الوطنية الأوكراني ستدرج لأول مرة في سجل (ذاكرة العالم) التابع لليونيسكو، ومن بين تلك الوثائق مجموعة من الوثائق الأرشيفية التي تتعلق بكارثة تشيرنوبل، تتحدث عن تطوير الطاقة النووية وبناء محطات الطاقة الذرية، وعن تفاعل السلطات حينها مع الكارثة وآثارها".

إقرأ المزيد

وأشارت المسؤولة إلى أن "الهيئة ستعمل على رقمنة أكبر قدر من تلك الوثائق لتصبح متاحة على شبكة الإنترنت، نظرا لأن عددا قليلا منها متاح إلكترونيا حاليا".

يذكر أن كارثة تشرنوبل التي وقعت، في 26 أبريل 1986، تعتبر أكبر كارثة نووية في العالم حتى اليوم، وأدت الانبعاثات الإشعاعية الناجمة عنها لآلاف الإصابات وتضرر مساحات واسعة من المناطق المحيطة بالمفاعل.

المصدر: إنترفاكس

أسعد ضاهر