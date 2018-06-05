 
مباشر

جبال من النفايات البلاستيكية في يوم البيئة العالمي

العلوم والتكنولوجيا

جبال من النفايات البلاستيكية في يوم البيئة العالمي
worldenvironmentday.global
جبال من النفايات البلاستيكية في يوم البيئة العالمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kbwv

يحيي العالم يوم البيئة العالمي في مثل هذا اليوم من كل عام، وهو منصة عالمية لزيادة الوعي واتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث البحري والاحترار العالمي وغيرها من القضايا البيئية.

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1974، ومنذ ذلك الحين، تطورت المناسبة لتصبح حدثا عالميا يشمل أكثر من 100 بلد، ويقام بتاريخ 5 يونيو من كل عام.

واختارت الأمم المتحدة موضوع  "التغلب على التلوث البلاستيكي"، والذي يتضمن دعوة للعمل معا في مواجهة أحد التحديات البيئية الكبرى في عصرنا.

ويتم إلقاء حوالي 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية في محيطات العالم كل عام، أي ما يعادل أكثر من شاحنة نفايات بلاستيكية تلقى كل دقيقة في البحر.

ويمكن للبلاستيك الذي ينتهي به المطاف في المحيطات، أن يدور حول الأرض أربع مرات في عام واحد ويمكن أن يستمر على هذا الحال لمدة تصل إلى 1000 عام قبل أن يتحلل بالكامل.

وبدأت دول عديدة في فرض حظر على الأكياس البلاستيكية، لكن تقرير الأمم المتحدة اليوم، يقول إن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير يذكر.

وتستضيف الهند هذا العام اليوم العالمي للبيئة، حيث ستقوم من خلال هذه المناسبة بإعادة إحياء ونقل معارفها التقليدية ومناهجها الحديثة المبتكرة نحو دولة أكثر نظافة وخضرة وخالية من البلاستيك.

وهناك ما يقارب 3 آلاف حدث حول العالم للاحتفال باليوم العالمي للبيئة. كما أصدر موقع "worldenvironmentday.global" خارطة تكشف عن جميع الأحداث البيئية التي تقع بالقرب من موقعك، ويمكن من خلالها مشاهدة تلك الأحداث.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا