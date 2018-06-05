جبال من النفايات البلاستيكية في يوم البيئة العالمي

يحيي العالم يوم البيئة العالمي في مثل هذا اليوم من كل عام، وهو منصة عالمية لزيادة الوعي واتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث البحري والاحترار العالمي وغيرها من القضايا البيئية.

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1974، ومنذ ذلك الحين، تطورت المناسبة لتصبح حدثا عالميا يشمل أكثر من 100 بلد، ويقام بتاريخ 5 يونيو من كل عام.

Hope for a better planet on #WorldEnvironmentDay

New UN Environment report finds a surging momentum in global efforts to #BeatPlasticPollution@unep_ietchttps://t.co/gQ9CG25la5 — UN Environment (@UNEnvironment) June 5, 2018

My Biggest Sand Turtle, 50ft long & 30ft wide with installation of plastic bottles at Puri beach in Odisha with message #BeatPlasticPollution⁠ ⁠ for #WorldEnvironmentDay⁠ ⁠ pic.twitter.com/oaz07aYdrO — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) June 5, 2018

واختارت الأمم المتحدة موضوع "التغلب على التلوث البلاستيكي"، والذي يتضمن دعوة للعمل معا في مواجهة أحد التحديات البيئية الكبرى في عصرنا.

ويتم إلقاء حوالي 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية في محيطات العالم كل عام، أي ما يعادل أكثر من شاحنة نفايات بلاستيكية تلقى كل دقيقة في البحر.

ويمكن للبلاستيك الذي ينتهي به المطاف في المحيطات، أن يدور حول الأرض أربع مرات في عام واحد ويمكن أن يستمر على هذا الحال لمدة تصل إلى 1000 عام قبل أن يتحلل بالكامل.

وبدأت دول عديدة في فرض حظر على الأكياس البلاستيكية، لكن تقرير الأمم المتحدة اليوم، يقول إن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير يذكر.

This is the amount of plastic waste generated annually & how much of it is inadequately managed.

On #WorldEnvironmentDay, join the call to #BeatPlasticPollution for people 🙋🏿‍♀️🧒🏼👧🏻🙋🏽‍♂️ and planet 🌏🌍🌎 https://t.co/2ClMr9xQzkpic.twitter.com/WSPZR49K6i — UN Environment (@UNEnvironment) June 5, 2018

VIDEO: The blanket of trash on a creek that flows between the makeshift homes of a Manila slum is so dense it appears one could walk across it like a paved street pic.twitter.com/bdkH0LFcPJ — AFP news agency (@AFP) June 5, 2018

وتستضيف الهند هذا العام اليوم العالمي للبيئة، حيث ستقوم من خلال هذه المناسبة بإعادة إحياء ونقل معارفها التقليدية ومناهجها الحديثة المبتكرة نحو دولة أكثر نظافة وخضرة وخالية من البلاستيك.

وهناك ما يقارب 3 آلاف حدث حول العالم للاحتفال باليوم العالمي للبيئة. كما أصدر موقع "worldenvironmentday.global" خارطة تكشف عن جميع الأحداث البيئية التي تقع بالقرب من موقعك، ويمكن من خلالها مشاهدة تلك الأحداث.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني