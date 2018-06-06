قوات خفر السواحل الروسية تتسلم سفينة حديثة

أقامت شركة "زيلينودولسك" الروسية، مطلع يونيو الجاري، مراسم خاصة بمناسبة أول رحلة بحرية لسفينة حديثة تابعة لقوات خفر السواحل الروسية.

وأطلقت على السفينة تسمية "بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي" نسبة إلى الميناء الواقع في أقصى شرق روسيا.

إقرأ المزيد

وتبلغ إزاحة السفينة 3200 طن، وسرعتها 20 عقدة بحرية. ورُكب في السفينة الأولى من هذا المشروع محرك ألماني. واستخدم في سفينتين أخريين محرك ديزل قام بإنتاجه مصنع المحركات الروسي في مدينة كولومنا.

والسفينة قادرة على اختراق الجليد بسماكة 80 سنتيمترا. أما أسلحتها فتتضمن مدفع "آكا-176 إم آ" عيار 76 ملم ورشاشين ثقيلين عيار 14.5 ملم. كما يتوفر في السفينة موقع لهبوط مروحية من طراز "كا-27" وعنبر لإخفائها.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف