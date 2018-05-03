بريطانيا.. العثور على عظام قد تعود إلى البابا كليمنت الأول

أعلنت شركة بريطانية لجمع وتدوير النفايات عن العثور على قنينة زجاجية فيها بقايا عظام، قد تكون للبابا كليمنت الأول، الذي توفي في عام 99 للميلاد.

وتفيد صحيفة التايمز بأن العظام حفظت في قنينة من الزجاج الأحمر المذهب، مكتوب عليها "من عظام القديس كليمنت الحبر الأعظم". وقد عثر عمال شركة Enviro Waste على هذه الزجاجة بعد بضعة أيام من انتهائهم من تنظيف عدد من المباني في لندن، لذلك لا يعلمون من أي مبنى جاءت بالتحديد.

ويقول مدير الشركة، جيمس روبين: "يمكنكم تصور دهشتنا، عندما علمنا أن عمالنا عثروا على عظام بابا روما. لأننا لم نتوقع مثل هذا الأمر في مجال عملنا".

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أما البروفيسور ديارميد مكولوتش، من جامعة أكسفورد، فغير متأكد من أن هذه العظام تعود إلى البابا كليمنت الأول، ويقول: "من المحتمل أن تعود هذه العظام إلى أي مسيحي عاش خلال الفترة بين القرنين الثاني والسادس للمسيحية".

ويرى مكولوتش أن هناك احتمالا لأن تكون هذه القنينة وصلت إلى لندن خلال حملة نابليون، حيث اشتراها أرستقراطي إنجليزي في متجر للهدايا، أو أنها غنيمة من الحرب العالمية الأولى أو الثانية.

وتعتبر الكنيستان الكاثوليكية والأرثوذكسية البابا كليمنت الأول قديسا. وتفيد أسطورة بأنه مات تحت التعذيب، ومن ثم ربط إلى مرساة وألقي في البحر.

المصدر: نوفوستي

كامل توما