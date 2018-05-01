"فيرجن هايبرلوب ون" تعرض خارطة العالم مربوطا بكبسولات فائقة السرعة

نشر الملياردير البريطاني، ​مؤسس​ "فيرجن غروب"، ريتشارد برانسون، شريط فيديو على حسابه في "إنستغرام" عرض فيه نظرته لتنمية الشبكة العالمية Hyperloop One للنقل الفائق السرعة.

وأرفق برانسون الفيديو بالتعليق التالي: "توصيل سريع ومستدام وفعال للبضائع هو خطوة تقربنا من الواقع مع "دي بي وورلد كارغوسبيد". لمشاهدة الفيديو الكامل زوروا @virgin و@hyperloopone".

ونشرت خطة تطوير المشروع الجديد على موقع "فيرجن غروب" الإلكتروني.

وبعد أن أقامت "فيرجن هايبرلوب ون" علاقات شراكة مع "موانئ دبي العالمية" DP World، بدأت الشركتان تعملان على إطلاق مشروع نظام "هايبرلوب" جديد لشحن البضائع يسمى "DP World Cargospeed".

يذكر أن مجموعة "فيرجن" تمكنت، في ديسمبر 2017، من تسريع كبسولة فائقة السرعة تعمل على تقنية "هايبرلوب" لتصل سرعتها إلى 387 كلم في الساعة، فيما يبقى الهدف المرغوب فيه على 1200 كلم في الساعة.

المصدر: حسباب ريشارد برانسون في "إنستغرام" + لينتا.رو

إينا أسالخانوفا