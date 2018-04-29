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عنكبوت أسترالي يحطم الرقم القياسي لطول العمر

العلوم والتكنولوجيا

عنكبوت أسترالي يحطم الرقم القياسي لطول العمر
Arco Images GmbH-© C. Bömke / Arco Images
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عثر باحثون أستراليون على أقدم عنكبوت في العالم، عاش أكثر من حامل الرقم القياسي السابق بـ 15 عاما.

ووجد فريق من الباحثين الأستراليين بقيادة، لياندا دينيس ميسون، أنثى عنكبوت "Giaus Villosus" بعمر 43 عاما. وكانت عالمة العنكبوتيات باربارا يورك مين، قد راقبت العنكبوت الأنثى منذ عام 1971.

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واستطاع العلماء تحديد متوسط عمر هذا النوع من العناكب عبر عدة صفات حيوية تتمتع بها العناكب، ومنها نمط الحياة المستقرة واختيارها للأدغال البرية وبطء عملية التمثيل الغذائي لديها.

يذكر أن معظم أنواع العناكب تعيش في المتوسط لمدة سنة واحدة. لكن العلماء لاحظوا أن إناث العناكب التشيلية ذات اللون الزهري المرقط، يمكن أن تعيش حتى 20 عاما، أما العناكب المكسيكية الحمراء فتعيش حتى 25 عاما.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

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