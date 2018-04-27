بوادر تعاون روسي تركي في أحد أهم المجالات الصناعية

قال رئيس قسم العلاقات الدولية في شركة "روستيخ" الروسية، فيكتور كلادوف، إن خبراء من تركيا سيزورون روسيا للاطلاع على المحركات التي قد يتم تركيبها على إحدى الطائرات التركية الجديدة.

ولم يحدد كلادوف نوع هذه الطائرات أو استخداماتها، لكنه ذكر في مقابلة أجراها في إطار معرض Eurasia Airshow-2018 أن "تركيا تسعى لتطوير قدراتها في مجال صناعة الطيران. وخلال فترة المعرض طرحت مشروع طائرة واعدة، والخبراء في روستيخ حاليا يدرسون هذه الطائرة ويجرون الحسابات اللازمة لتزويدها بالمحركات".

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وأضاف كلادوف قائلا إن "خبراء من تركيا سيزورون روسيا قريبا لمناقشة مشروع استحداث شركة روسية تركية لبناء محركات الطائرات. الشركاء الأتراك أبدوا اهتماما كبيرا بالتعاون بين بلدينا في مجال تصنيع الطائرات والمروحيات ومحركاتها، هم يدركون أن روسيا دولة متقدمة في صناعة الطيران".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر