غريندايزر.. من أفلام الكرتون إلى الحقيقة! (فيديو)

عرضت شركة "Asratec‎" اليابانية نموذجا لرجل آلي، طورته بالتعاون مع مجموعة شركات حديثة، يمكن تحويله إلى سيارة خلال دقيقة واحدة.

ويبلغ ارتفاع الروبوت 3.7 متر بحسب موقع المشروع "J-deite RIDE". ويتنقل الروبوت على قدمين بسرعة تصل إلى 100 متر في الساعة. كما يمكن لهذا الرجل الآلي التحول خلال دقيقة واحدة إلى سيارة رياضية بمقعدين.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة تبلغ 60 كيلومترا في الساعة. ويعمل الروبوت المطور بمحركات كهربائية، ويمكن التحكم به يدويا من قمرة القيادة وأيضا عن طريق وحدة تحكم عن بعد.

ويقول المدير العام للشركة، كينجي إيشيدي، إن روبوت "J-deite RIDE" لعبة باهظة الثمن، لكنه معد لتوسيع الخيال البشري. ويتم استخدام هذا الاختراع في مجال الصناعات الترفيهية وسيتم عرضه في معارض السيارات والروبوتات.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو