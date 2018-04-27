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الخطوط السنغافورية تطلق أطول رحلة جوية في التاريخ!

العلوم والتكنولوجيا

الخطوط السنغافورية تطلق أطول رحلة جوية في التاريخ!
Sputnik
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أعلنت كل من الخطوط الجوية السنغافورية وإيرباص عن تشغيل أطول رحلة للطيران المدني في العالم، وذلك على متن الناقلة الأحدث "A350-900ULR".

وتبدأ الرحلة الجديدة بين مدينتي سنغافورة ونيويورك، في نهاية العام الجاري، وتستمر لأكثر من 20 ساعة من الطيران المتواصل. وبذلك تحطم الرقم القياسي العالمي كأطول رحلة جوية متواصلة في تاريخ البشر.

كما تسبق سنغافورة بهذا الإنجاز أستراليا، التي تسير اليوم ثاني أطول رحلة جوية، بين بيرث ونيويورك، على متن خطوطها العالمية "كوانتس".

يذكر أن شركة الخطوط الجوية السنغافورية وقعت اتفاقية مع إيرباص، تزود بموجبها الأخيرة الشركة بـ 67 طائرة من طراز "A350-900ULR"، تم استلام 21 منها حتى اليوم.

المصدر: CNN News

قتيبة دعبول

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