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إيرباص تستعد لإطلاق طائرة ركاب كهربائية

العلوم والتكنولوجيا

إيرباص تستعد لإطلاق طائرة ركاب كهربائية
youtube/Youmin Space
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أورد موقع "Air&Cosmos" أن شركة إيرباص الأمريكية تستعد لإطلاق طائرة ركاب كهربائية عام 2020.

وجاء في مقال نشره الموقع أن المشروع الذي أعلنت عنه إيرباص مع شركتي رولز رويس وسيمينز، في ديسمبر الفائت، يتم في إطاره العمل على تصنيع طائرة ركاب متوسطة الحجم تعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، حيث ستبنى هذه الطائرة على أساس طائرات BAe 146، وستزود بمحرك كهربائي باستطاعة 2 ميغاواط.

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ومن المفترض أن تتولى كل من الشركات الثلاث مهمة معينة في تطوير الطائرة، فإيرباص ستشرف على تكامل عمل المحرك مع أنظمة توليد الكهرباء، بالإضافة إلى التحكم بأنظمة الطيران، أما رولز رويس فستتولى تطوير معظم أجزاء المحرك، فيما ستشرف سيمينز على نظم التحكم الإلكتروني.

وقد تكون النرويج من أول الزبائن المتوقعين لشراء هذا النوع من الطائرات، حيث أعلنت منذ مدة عن تطوير برنامج "الانتقال إلى الطاقة الكهربائية" الذي سيطال مختلف مجالات النقل بما في ذلك الطيران.

المصدر: naked-science

أسعد ضاهر

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