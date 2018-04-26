أمريكا تحول "مقاتلتها الكهربائية" إلى تاكسي طائر

أصدرت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية في أمريكا "DARPA" التصاريح اللازمة لاختبار طائرة "XV-24A Lightning Strike" الكهربائية لتستخدم كتاكسي طائر في المستقبل.

وبعد أن كانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق أن الطائرة التي يعمل الخبراء على تطويرها ستصبح واحدة من مقاتلات المستقبل الكهربائية المتطورة، عادت لتؤكد أن شركة "Aurora Flight Sciences" ستتولى تطويرها للتحول إلى تاكسي طائر لنقل الركاب.

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ومن المفترض أن تنتهي الشركة من تطوير أول نموذج من "XV-24A" مزود بـ 24 محركا كهربائيا عام 2020، ليتم اختباره على مدى 3 أعوام بعدها، وعلى أساس الاختبارات قد يتم اعتماد هذه المركبات كتاكسي طائر للأغراض المدنية.

كما سيتم تزويد نماذج "XV-24A" ببطاريات ومحركات كهربائية تخولها للوصول إلى سرعة 750 كلم/ ساعة، وتمكنها من نقل حمولات تصل إلى 2.5 طن.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر