المقاتلات اليابانية تتسلح بالدرونات بدل الصواريخ!

ذكرت وسائل إعلام أن اليابان تعمل على تطوير نظام جديد يعتمد على الدرونات بدل الصواريخ في مقاتلات الجيل الخامس التي ستنتجها.

وتبعا لموقع Defense Aerospace فإن "اليابان تعمل على تصنيع طائرات F-3 المقاتلة من الجيل الخامس، المطورة عن مقاتلات F-35A Lightning II الأمريكية، وستزودها بأنظمة قتالية فريدة وحاويات خاصة لنقل الدرونات".

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وللتحكم بهذه الدرونات القتالية، يعمل الخبراء اليابانيون على تزويد الطائرات الجديدة بأنظمة اتصال متطورة تسمح للطيارين بالتحكم بها عن مسافات بعيدة، وتبادل البيانات التي ستزودهم بها مع باقي الطائرات المقاتلة في السرب أو مع المراكز الأرضية.

ومن المفترض أن تستخدم هذه الدرونات لأغراض المراقبة والرصد وحتى تنفيذ ضربات مباشرة لمواقع وأهداف العدو، كما قد يكون من الممكن استخدامها لأغراض الاتصال والتشويش.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر