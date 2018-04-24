الهند تتخلى عن بندقيتها المحلية وتتسلح بكلاشينكوف

قررت القوات المسلحة الهندية التخلي عن بندقية INSAS محلية الصنع لصالح بندقية كلاشينكوف АК-103.

وتشير مجموعة Jane's المختصة بالشؤون العسكرية، استنادا إلى مصدر في المجمع الصناعي العسكري الهندي، إلى أن وفدا من وزارة الدفاع الهندية سيصل إلى مدينة إجيفيسك الروسية لتوقيع صفقة إنتاج البنادق، قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

ووفقا لـ Jane's، ستحصل الهند على امتياز إنتاج بندقية АK-103 المحدثة في مصنعين مشتركين بين مؤسسة كلاشينكوف وشركة Ordnance Factory Board لإنتاج الأسلحة، في مدينتي تيروشيربالي وإيشابور.

إقرأ المزيد

وتشير مدونة bmpd العسكرية، التابعة لمركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، إلى أن بندقية INSAS عيار 5.56×45 ملم، يستخدمها الجيش الهندي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. واعتبر خبراء المدونة هذه البنادق غير "صالحة عملياتيا" في عام 2010.

ولم تنجح وزارة الدفاع في المناقصات التي أعلنتها بشأن الحصول على بنادق للجيش بديلة للبندقية الوطنية، إلا بعد زيارة وفد وزارة الدفاع الهندية برئاسة وزيرة الدفاع، نيرمالا سيثارامان، إلى موسكو، مطلع شهر أبريل الجاري، والاتفاق بشأن هذه المسألة.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما