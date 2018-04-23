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"ويكيلكس" يدعو إلى مقاطعة أهم منصة لتداول البيتكوين

العلوم والتكنولوجيا

Reuters Neil Hall
جوليان أسانج، مؤسس ويكيلكس من نافذة سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية.
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طالبت مؤسسة "ويكيلكس" بمقاطعة دولية لواحدة من أهم منصات تداول العملات الرقمية، وذلك بعد حجب الأخيرة حساب "ويكيلكس" الرسمي، والذي كانت تستخدمه المؤسسة في جمع التبرعات المالية.

وأتت المطالبة بعد إغلاق حساب المؤسسة على منصة "Coinbase" للتداول، دون إعطاء سبب واضح لذلك. حيث عبرت "ويكيلكس" عن مخاوفها من استجابة هذه المنصات لـ "تأثير مبطن" من جهات معينة.

ونشرت المؤسسة، على حسابها في تويتر، رسالة نصية تلقتها من المنصة، ولم تشمل أي تبرير منصف بخصوص حظر حسابها المسمى بـ "Wikileaks Shop". 

وتبيع "ويكيلكس" عبر موقع "Wikileaks Shop" العديد من المنتجات كالألبسة والاكسسوارات الشخصية، التي تساعد عائداتها في تمويل عمليات المؤسسة. حيث تستخدم لذلك، الدفع بوساطة عملات "الكريبتو" الرقمية، كتلك المسماة "بيتكوين"، و"لايتكوين".

كما لم تكن "Coinbase" الأولى التي قامت بهكذا خطوة عالميا، بل سبقها كل من "Paypal" ،"Visa"، و "Mastercard"، في منع استخدام الناس خدماتهم المالية بغرض التبرع إلى مؤسسة "ويكيلكس".

المصدر: RT

قتيبة دعبول

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