تحصين مروحيات "ترميناتور" الروسية بأنظمة متطورة

أعلن مصدر في قطاع الطيران الروسي أن جميع المروحيات من طراز "ترميناتور" سوف تجهز بنظم الحماية من صواريخ العدو.

وقال المصدر في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية: "من المقرر الانتهاء، في خريف 2018، من تجهيز أسطول مروحيات Mi-8AMTSH-V بأنظمة Vitebsk الدفاعية". وأكد أن "فيتيبسك" أكثر فعالية للمروحيات ضد أنظمة صواريخ العدو الموجهة بالأشعة تحت الحمراء. كما أن هذه الأنظمة الدفاعية قادرة على متابعة إطلاق الصواريخ في دائرة نصف قطرها مئات الكيلومترات وحرف الصاروخ عن هدفه.

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يذكر أن هذه النظم الدفاعية دخلت الخدمة الفعلية عام 2017. وصممت مروحيات Mi-8AMTSH-V على أساس الخبرة القتالية لمروحيات Мi-8АМТ في سوريا. وقد تم تزويد هذه المروحيات بدروع محسنة ونظام جديد للملاحة، يتكون من رادار للتغيرات المناخية، ونظام الملاحة الفضائية ومعدات الأشعة تحت الحمراء.

كما يمكن تزويد هذه المروحيات بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما