لأول مرة.. مسبار صيني يغوص لعمق قياسي في المحيط الهادئ

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن مسبار الأعماق غاص لعمق قياسي يبلغ 8213 مترا في خندق ماريانا البحري الواقع غرب المحيط الهادئ.

وأضاف أن سفينة الأبحاث "سيانيانخون-18" التي عادت، اليوم الأحد، إلى ميناء تابع لدائرة المحيطات الصينية بعد تنفيذ بعثة علمية استمرت 30 يوميا، كانت متواجدة و31 مسبارا للأعماق من طراز "حايان-4000" و"حايان-10000" في منطقة خندق ماريانا البحري.

وقامت مسابير الأعماق الصينية أثناء بعثتها بـ18 عملية غوص نزلت خلالها لأعماق تصل إلى 8213 مترا، ليصبح هذا العمق رقما قياسيا جديدا لسبر أعماق المحيطات في العالم، تمكن خلاله العلماء من جمع عدد كبير من البيانات العلمية الثمينة من تحت الماء.

وكان مسبار الأعماق الصيني "سياولون" قام في مايو عام 2017 بالغوص الناجح لعمق 7811 مترا في أعمق أخدود بحري في العالم وهو هاوية تشالنجر الواقعة في خندق ماريانا البحري. وعام 2012 قام مسبار الأعماق نفسه بالغوص في خندق ماريانا لعمق 7062 مترا.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا