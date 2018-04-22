الجيش الروسي يتسلم قاذفة استراتيجية معدلة

أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية في البلاد تسلمت قاذفة استراتيجية معدلة من طراز "تو-95 إم إس ".

وتبعا للمصادر فإن الطائرة زودت بـ 4 محركات جديدة من طراز "NK-12-MPM"، ما زاد من قدرتها على نقل الحمولة بمعدل ملحوظ مقارنة بقاذفات "تو-95" السابقة.

ويشير الخبراء إلى أن قاذفات "تو-95 إم إس" الثقيلة تعتبر من أفضل الطائرات المروحية التوربينية في العالم، فهي قادرة على الوصول لسرعة 882 كلم/ ساعة، ونقل حمولات وذخائر بوزن 9 أطنان لمسافات تصل إلى 12 ألف كلم.

ورغم أن أول نماذج "تو-95" أنتج في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن هذه الطائرات بقيت تتربع على عرش القاذفات الاستراتيجية بسبب قدرتها على أداء المهمات المختلفة، حتى في أصعب الظروف الجوية والمناخية، لذا خضعت تلك الطائرة منذ إنتاجها وحتى اليوم للعديد من التعديلات لتحصل على أكثر من 20 نسخة مختلفة، وتتابع خدمتها في سلاح الجو الروسي حتى يومنا هذا.

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ومن أهم مواصفات "تو-95" التقليدية:

- السرعة القصوى 882 كلم في الساعة.

- السرعة الاقتصادية 750 كلم في الساعة.

- مدى الطيران العملي 12100 كلم.

- السقف العملي للارتفاع 11900 كلم.

- وزن الطائرة الأقصى عند الإقلاع 172000 كلغ.

- طول الطائرة 46 مترا.

- ارتفاع الطائرة 12.5 متر.

- مساحة الأجنحة 283 مترا مربعا.

- الطاقم 8-9 أفراد.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر