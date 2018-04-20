أوكرانيا تختبر منظومة "سكيثي" المضادة للدبابات

أعلن مكتب "لوتش" الأوكراني للتصاميم في بيان له عن اختبار منظومة "سكيثي" المضادة للدبابات، بصفتها نسخة للتصدير من منظومة "ستوغنا" الأوكرانية.

وأشار البيان إلى إدخال تغييرات في تصميم المنظومة بطلب من المشتري. وطالت التعديلات تكييف المنظومة للعمل على الأراضي الرملية. أما الصاروخ المضاد نفسه فلم تطرأ عليه تعديلات تذكر، ويمكن استخدامه ليلا ونهارا وفي أي طقس.

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وتم تصنيع منظومة "سكيثي" في مكتب "لوتش" الأوكراني بمشاركة شركة "بيلينغ" البيلاروسية التي زودتها برادار حراري. أما توجيه المنظومة فيتحقق بشعاع ليزر لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

كما أن المنظومة تتزود بالصواريخ الجوفاء وشديدة الانفجار والصواريخ المتشظية عيار 130 ملم و150 ملم، وتستطيع اختراق دروع بسمك 800-1100 ملم.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف