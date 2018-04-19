العلماء يكتشفون أكثر من 100 مورّثة تحدد لون الشعر

اكتشف علماء من كلية لندن الملكية والمركز الطبي التابع لجامعة ايراسموس روتردام الهولندية ما يزيد على 100 جين جديد، مسؤولة عن لون شعر الإنسان.

وبعد دراسة الحمض النووي لـ 300 ألف شخص، قام العلماء بتحديد 124 جينا تؤثر على لون شعر الإنسان، وتتحمل المسؤولية عن إنتاج وتوزيع صبغة الميلانين مباشرة أو بمساعدة آليات حيوية أخرى.

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وقام العلماء استنادا إلى تلك المعلومات بإعداد اختبار جديد باستخدام الحمض النووي، من شأنه أن يساعد خبراء الجرائم في تحديد لون شعر إنسان مجهول، بدقة تزيد بنسبة 10-20% عما كان عليه سابقا.

ونقلت صحيفة "The Guardian" البريطانية عن، تيم سبيكتر، أحد معدي الدراسة، قوله: "إذا خلف مجرم آثارا من دمه في مكان ارتكاب الجريمة، فيمكن تحديد لون شعره استنادا إلى الحمض النووي بنسبة 90%".

وقال العلماء إن الاختبار الذي أعدوه يتعرف بشكل أفضل على الشعريْن الأسود والأحمر. أما التعرف على الشعر الأشقر والداكن فلا يزال يواجه بعض الصعوبات.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف