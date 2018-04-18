ابتكار روسي يشكل ثورة في جراحة العمود الفقري

طور علماء روس براغي طبية شديدة المتانة من مادة غير معدنية، لاستخدامها في عمليات مرضى العمود الفقري.

وأعلن المكتب الصحفي لجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية للتكنولوجيا، أن خبراء الجامعة ابتكروا طريقة جديدة للحصول على مادة صلبة من السيراميك لاستخدامها في صناعة براغي التثبيت في عمليات العمود الفقري.

وتتميز هذه البراغي السيراميكية الكثيفة بأنها دائمة ولا تحتاج للاستبدال وإخضاع المريض لعمليات إضافية، مثلما كان يحدث لدى مرضى العمود الفقري لدى استخدامهم البراغي المعدنية.

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وأوضحت الجامعة أن المختصين تمكنوا من زيادة قوة البراغي المصنعة من السيراميك بإضافة مركبات معقدة من (أكسيد الألومنيوم مع الإسبنيل الماغنوألومينيوم). وتحافظ هذه المادة الجديدة لدى إدخالها إلى عظام العمود الفقري على شكلها وتركيبها دون أي تغيير.

كما تتميز براغي السيراميك، على عكس المعدن، بأنها لا تسبب الحساسية ولا الالتهابات مع مرور الوقت.

وأكد المكتب الصحفي للجامعة الروسية أن تكلفة منتجات هذه المادة الجديدة أقل بعدة مرات من تكلفة نظيراتها المستخدمة في الطب حول العالم. وقد حصلت الجامعة على براءة الاختراع وبدأت بإنتاج براغي (السيراميك المؤكسد) في شركة تابعة لمدينة نوفوسيبيرسك لتصنيع السيراميك.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو