علماء يبتكرون مسبارا طبيا ثنائي الوظيفة

ابتكر علماء أستراليون أول مسبار ألياف ضوئية في العالم، يمكنه تصوير عمل أعضاء جسم الإنسان من الداخل، ويقيس في الوقت نفسه درجة حرارة نقطة معينة في جسم الإنسان.

وتمكن علماء جامعة أديلايد من صنع هذا المسبار بقطر خارجي يبلغ مقياسه 130 ميكرونا. وهذا يعني قدرة المسبار على التغلغل بحرية في أعمق نقاط الجسم لتسجيل المعلومات اللازمة عنها أكثر مما كانت تفعله مسابير التنظير التقليدية السابقة.

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ووظيفة هذا المسبار الأساسية هي دراسة عمليات ارتفاع درجة حرارة بعض أعضاء الجسم الداخلية بسبب تناول الأدوية المختلفة، كارتفاع حرارة بعض مناطق الدماغ عقب تناول عقار إكستاسي (أحد أنواع المنشطات مشتق من الأمفيتامين)، الذي يؤدي إلى تلفها.

ويمكن استخدام هذا المسبار في أعضاء الجسم الأخرى وتسجيل تأثير العقاقير المختلفة عليها والتحكم بها لو لزم الأمر لإنقاذ المرضى. كما يأمل الأطباء باستخدام المسبار في علاج الأورام الخبيثة بالاستئصال الحراري (المعالجة الحرارية).

المصدر: فيستي

خالد ظليطو