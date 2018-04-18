غوغل تمكنك من زيارة أهم المعالم الأثرية حول العالم (فيديو)

تعمل غوغل مع مؤسسة "CyArk" على إطلاق خدمة جديدة تتيح لمستخدمي الإنترنت القيام بجولات افتراضية في أهم المعالم الأثرية والتراثية حول العالم.

ولتوفير هذه الخدمة اعتمد الخبراء في مؤسسة "CyArk" على أحدث التقنيات والكاميرات عالية الدقة لتصوير الكثير من المعالم الأثرية والتراثية حول العالم، وتجسيدها في صور وفيديوهات ستعرض بتقنيات 3D، حتى أنهم لجأوا إلى كاميرات المسح الحراري والليزري والأشعة ما تحت الحمراء، لرسم خرائط دقيقة للمعالم المدمرة جزئيا أو المطمورة تحت الأرض.

ويمكن للمستفيدين من الخدمة الجديدة الاطلاع على تلك المعالم من الخارج، والتعرف على أشكالها وتصميمها الهندسي، كما يمكنهم القيام بجولة افتراضية داخلها ومشاهدة تفاصيلها الدقيقة.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الخدمة تهدف لتعريف الناس بأهم الأماكن الأثرية حول العالم، وتوثيق المعالم المهددة بالاندثار بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر