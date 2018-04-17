 
مباشر

القوات الروسية تتسلم روبوت كسح الألغام "كوبرا"

العلوم والتكنولوجيا

القوات الروسية تتسلم روبوت كسح الألغام
سلاح روسيا
روبوت لإزالة حقول الألغام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4ap

تسلم المهندسون العسكريون الروس مجمعا ذاتي القيادة من طراز "كوبرا-1600"، صمم على أساس حافلة صغيرة رباعية الدفع.

وتضم الحافلة 20 جهازا بتصاميم تقنية مختلفة، منها أجهزة للبحث عن الألغام والتفتيش وأخرى لتحييد المتفجرات المتحكم فيها لاسلكيا، ومجمع "كوبرا-1600" نفسه، إضافة إلى معدات تفجير الألغام، فضلا عن كاميرات التصوير الفوتوغرافي.

إقرأ المزيد
روبوت قتالي روسي "كلاشينكوف" تختبر روبوتات عسكرية جديدة

وتم تصميم مجمع "كوبرا-1600" ذاتي القيادة في مركز العلم والتدريب "روبوتوتيخنيكا" التابع لجامعة "باومن" التكنولوجية الحكومية الروسية.

وتسمح تجهيزات المجمع بالاستطلاع عن بعد وفحص الألغام والمتفجرات والبحث عنها وإزالتها ووضعها في حاوية خاصة لنقلها.

مواصفات المجمع:

- سرعة السير القصوى في حقل الألغام: 0.85 متر في الثانية

- وزن المجمع 62 كيلوغراما

- الحمولة القصوى 18 كيلوغراما

- فترة العمل المتواصل عند درجة الحرارة 10 مئوية، 4-8 ساعات.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة