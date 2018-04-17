القوات الروسية تتسلم روبوت كسح الألغام "كوبرا"

تسلم المهندسون العسكريون الروس مجمعا ذاتي القيادة من طراز "كوبرا-1600"، صمم على أساس حافلة صغيرة رباعية الدفع.

وتضم الحافلة 20 جهازا بتصاميم تقنية مختلفة، منها أجهزة للبحث عن الألغام والتفتيش وأخرى لتحييد المتفجرات المتحكم فيها لاسلكيا، ومجمع "كوبرا-1600" نفسه، إضافة إلى معدات تفجير الألغام، فضلا عن كاميرات التصوير الفوتوغرافي.

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وتم تصميم مجمع "كوبرا-1600" ذاتي القيادة في مركز العلم والتدريب "روبوتوتيخنيكا" التابع لجامعة "باومن" التكنولوجية الحكومية الروسية.

وتسمح تجهيزات المجمع بالاستطلاع عن بعد وفحص الألغام والمتفجرات والبحث عنها وإزالتها ووضعها في حاوية خاصة لنقلها.

مواصفات المجمع:

- سرعة السير القصوى في حقل الألغام: 0.85 متر في الثانية

- وزن المجمع 62 كيلوغراما

- الحمولة القصوى 18 كيلوغراما

- فترة العمل المتواصل عند درجة الحرارة 10 مئوية، 4-8 ساعات.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف