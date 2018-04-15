مفاعل لينينغراد النووي الشقيق الأكبر لمفاعلات "الضبعة" المصرية

أكد ألكسي ليخاتشيف رئيس مؤسسة "روس آتوم" الروسية المتخصصة في بناء المفاعلات النووية، أن المفاعلات المصرية في الضبعة قرب البحر المتوسط هي "الإخوة الصغار" لمحطة لينينغراد الروسية.

مواصفات مفاعلات "لينينغراد" النووية الروسية

أنشأت روسيا محطات جديدة من المفاعلات النووية القوية التي تنتمى للجيل الثالث وهي "لينينغراد"، وبدأت روسيا بناءها في عام 2008، وانتهت من المفاعل الأول عام 2015 وشغل في عام الجاري 2018، كما بدأت في المفاعل الثانى عام 2010 وانتهت منه عام 2017 وسيشغل عام 2020.

ويعتبر هذا المفاعل شبيهًا بالمفاعل النووي الذي ستقوم روسيا ببنائه في مصر، في منطقة الضبعة بالقرب من البحر المتوسط، إذ إن المفاعل "لينينغراد" الروسى يتكون من 4 وحدات سعة الواحدة منها 1170 ميغاوات بينما سعة الوحدة للمفاعل المصر 1200 ميغاوات.

وستكون السعة الإجمالية للمفاعل الروسي 4680، وينتمي إلى نوعية المفاعلات "في في إيه آر 1200"، مثل المفاعل النووي المصري.

المصدر: RT