ابتكار خوذة تحول الحقيقة إلى خيال ثلاثي الأبعاد!

كشف خبراء من شركة "كارفيدوف لاب" الروسية عن تصميم خوذة "Nimble" بصفتها أول نظام كمبيوتري روسي يستخدم لالتقاط حركات عضلات وجه الإنسان وتحويلها إلى نموذج سينمائي خيالي ثلاثي الأبعاد.

وتسمح الخوذة بمسح حركات عضلات وجه الإنسان وإيماءاته أثناء تحركاته في موقع التصوير بنظام "أونلاين". ويقوم البرنامج الكمبيوتري الخاص أثناء التصوير بمعالجة المعلومات الواردة من الخوذة ثم يُظهرها على شكل شخص خيالي ثلاثي الأبعاد.

ويخصص هذا المشروع لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة والأفلام الروائية والوثائقية والبرامج التلفزيونية والألعاب وتطبيقات الواقعين المعزز والافتراضي.

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وقال الخبراء إن الخوذة لا تزعج الشخص الذي يرتديها، ما يُسرع عملية تصوير الفيلم وإنتاجه. ويخفي تصميم الخوذة الذي يبدو للوهلة أولى بسيطا وجميلا في طياته حلولا تقنية معقدة اخترعها المهندسون الروس.

واستغرقت عملية تصميم الخوذة والبرمجة الكمبيوترية الملحقة به 3 أعوام،وتقدر قيمتها بعشرات آلاف الدولارات.

وجرى اختبار نظام "Nimble" في إطار مشروع "الشريك" السينمائي، حيث تم مسح حركات عضلات الوجه لفنان الشعب الروسي، سيرغي غارماش، ونقلت البيانات إلى نموذج طفل خيالي ثلاثي الأبعاد.

وكان قد طُبق هذا النظام الكمبيوتري السينمائي في بعض المشاريع السينمائية، بما فيها الفيلم الروائي "الخيل الأحدب"، وفيلم الرسوم المتحركة "مخلفات الماضي".

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف