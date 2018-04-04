برنامج جديد يحول آلات الحياكة إلى طابعات ثلاثية الأبعاد

طور علماء أمريكيون برنامجا جديدا لآلة حياكة صناعية لإنتاج مصنوعات ثلاثية الأبعاد، بعد أن كانت تنتج أقمشة الملابس فقط.

وقام علماء من جامعة كارنيغي ميلون الأمريكية، برئاسة جيمس ماكان، بتطوير برنامج يحول آلات الحياكة العادية إلى آلات تصنع نماذج كمبيوترية للأجسام ثلاثية الأبعاد (على شكل شبكات ثلاثية الأبعاد)، ويقوم بتحويلها تلقائيا إلى تعليمات للخياطة (غرزة بعد أخرى).

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ويسمح هذا الابتكار لآلات الحياكة التي يتم التحكم بها بواسطة الكمبيوتر، بإنشاء مصنوعات مختلفة وخاصة حسب الطلب.

ويترجم البرنامج المطور عددا كبيرا من النماذج ثلاثية الأبعاد إلى تعليمات للحياكة، تسمح للآلة بإنتاج ألعاب فخمة وملابس شخصية.

ويأمل العلماء بأن تسمح هذه التكنولوجيا لآلات الحياكة بإنتاج ملابس (سترات صوفية وقفازات) بحسب طلب كل شخص طبقا لذوقه ومقاييسه الخاصة، بحيث تختلف عن المنتجات المنتشرة في السوق، والتي يستعملها مئات بل آلاف من الناس في الوقت نفسه، وهذا ما سيؤدي إلى التفرد الذي يميز الشخص عن الآخرين.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو