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سوار ينقذ مرتديه من الحرائق!

العلوم والتكنولوجيا

سوار ينقذ مرتديه من الحرائق!
Yanko Design / Sin Sun Ho
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اخترع المصمم الياباني، صن صون هو، سوارا يمكنه مساعدة الإنسان في إنقاذ نفسه عند اندلاع حريق في المكان الذي يتواجد فيه.

وأطلق المخترع الياباني على هذا السوار اسم "Rapunze"، ويعتبره حاجة ضرورية للبقاء على قيد الحياة عند نشوب الحريق.

Yanko Design / Sin Sun Ho

ويثبت السوار على اليد ويسحب منه حبل متين تبقى نهايته داخل السوار، أما النهاية الأخرى فتربط مع أي جسم ثابت وثقيل، بعد ذلك يمكن فتح النافذة والخروج دون خوف لأن السوار يطلق الحبل بصورة تدريجية إلى أن يصل الشخص إلى الأرض بسلام.

ويؤكد المخترع أن الحبل قوي جدا، ويمكنه تحمل ثقل الشخص البالغ بسهولة حتى وإن كان يحمل طفلا.

Yanko Design / Sin Sun Ho

وعرض المخترع ابتكاره عام 2010 في معرض "Red Dot Concept Award" وحصل على الجائزة الرئيسية فيه.

المصدر: رامبلر

كامل توما

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