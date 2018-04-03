سوار ينقذ مرتديه من الحرائق!

اخترع المصمم الياباني، صن صون هو، سوارا يمكنه مساعدة الإنسان في إنقاذ نفسه عند اندلاع حريق في المكان الذي يتواجد فيه.

وأطلق المخترع الياباني على هذا السوار اسم "Rapunze"، ويعتبره حاجة ضرورية للبقاء على قيد الحياة عند نشوب الحريق.

ويثبت السوار على اليد ويسحب منه حبل متين تبقى نهايته داخل السوار، أما النهاية الأخرى فتربط مع أي جسم ثابت وثقيل، بعد ذلك يمكن فتح النافذة والخروج دون خوف لأن السوار يطلق الحبل بصورة تدريجية إلى أن يصل الشخص إلى الأرض بسلام.

ويؤكد المخترع أن الحبل قوي جدا، ويمكنه تحمل ثقل الشخص البالغ بسهولة حتى وإن كان يحمل طفلا.

وعرض المخترع ابتكاره عام 2010 في معرض "Red Dot Concept Award" وحصل على الجائزة الرئيسية فيه.

المصدر: رامبلر

كامل توما