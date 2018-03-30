تشابه "خيالي" بين خلايا النحل والدماغ البشري!

كشف علماء بريطانيون عن تشابه كبير، يصل إلى حد التطابق، بين عمل سرب من النحل وعمل الدماغ البشري.

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وشرح فريق الباحثين نظريتهم الجديدة بدراستهم لنموذج نظري لكيفية تحديد سرب النحل مكان بناء خليته. وتم التعامل في هذه الدراسة مع سرب النحل على أنه يمثل كائنا حيا واحدا، يستجيب للعوامل الخارجية بتنسيق دقيق بين أجزائه، بنفس الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري.

وأكد الباحثون على أن مستعمرات النحل تلتزم بالقوانين النفسية والفيزيائية عند اتخاذ قرارات جماعية تعكس، لدى مراقبتها، تنسيقا بين النحل في المستعمرة شبيه بعمل الخلايا العصبية في الدماغ البشري.

لذلك يأمل العلماء بتطوير دراسة أسراب النحل لفهم مبادئ عمل الدماغ البشري بشكل أفضل لدى اتخاذ القرارات بشأن الأمور البسيطة والمعقدة في آن واحد.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو