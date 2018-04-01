الصين تجمّع أول كاسحة جليد محلية الصنع
youtube/Behind the News
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أعلنت مصادرة مطلعة في الشؤون الصينية أن الخبراء في الصين يعملون على تجميع أول كاسحة جليد تم تصنيع جميع أجزائها محليا.
وقال موقع Global Times إن "سفينة Xuelong 2 الجديدة، التي سينتهي بناؤها عام 2019، هي أول كاسحة جليد تقوم الصين بتصنيع جميع أجزائها بخبرات محلية، ليتم تخصيصها للرحلات العلمية في مناطق القطب الشمالي".
ويشير الخبراء إلى أن السفينة الجديدة التي ستأتي بطول 123 مترا تقريبا، وستكون قادرة على كسر الجليد الذي تبلغ سماكته 150 سم وهي تتحرك بسرعة 3 عقد بحرية.
ومن المفترض أن تزود "Xuelong 2" بأنظمة ملاحة متطورة تمكنها من قطع مسافات تصل إلى 14 ألف ميل بحري (نحو 25900 كلم).
المصدر: لايف. رو
أسعد ضاهر
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