خبراء: لا مستقبل للطب بدون الذكاء الاصطناعي

يؤكد خبراء طب صينيون أن الذكاء الاصطناعي سيحمي الأطباء من أخطار التشخيص الخاطئ للأمراض.

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وقال لي يو تشيوان، عميد كلية العلوم الطبية والتكنولوجيا التابعة لجامعة تايبيه، إن الأطباء الذين يقارنون أعراض الأمراض قد لا يلاحظون علامات المرض الحقيقية، فإن الكبد السليم لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات يبدو مثل كبد شخص يبلغ من العمر 90 عاما ولن يستطيع تمييز الفرق إلا الذكاء الاصطناعي.

ويعتقد لي يو أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب سيساعد أيضا في تشخيص الأمراض ووصف الأدوية اللازمة بدقة. فمهما كان تشخيص الأطباء دقيقا إلا أنه خاضع بنسب لا بأس بها للأخطاء العائدة لطبيعة الإنسان، وهذا ما لن يحدث لدى استخدام الذكاء الاصطناعي.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو