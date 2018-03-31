مستقبلات الخلايا تنقل معلومات بأحجام كبيرة!

اكتشف علماء روس وسويسريون أن خلايا الكائنات الحية قادرة على نقل أكثر من 2 بايت من المعلومات.

وتوصل فلاديمير كاتانايف، من كلية العلوم الطبية الحيوية في الشرق الأقصى الروسي مع زملائه من سويسرا، إلى هذه النتائج بعد مجموعة من التجارب التي استخدموا فيها أسلوب المعلوماتية الحيوية والنمذجة الحاسوبية.

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وقال فلاديمير كاتانايف خلال حديثه عن أهمية دراسة العلاقات بين الخلايا إن "المستقبلات المرتبطة بـ ج بروتين (التي تعد الوسيط الثاني في نقل الإشارات داخل الخلايا)، تعد الهدف لنصف الأدوية الموجودة حاليا. لذلك يجب معرفة حجم المعلومات التي تتلقاها الخلية من خلال هذه المستقبلات".

وعرّض العلماء، خلال التجارب، الخلايا لتركيزات مختلفة من الإشارات الكيميائية وسجلت تفاعل الخلايا معها. فتبين من خلال تحليل البيانات والمحاكاة الحاسوبية أن المستقبلات في الخلايا يمكن أن تنقل ما لا يقل عن 2 بايت من المعلومات. ويعتبر هذا الرقم الذي توصل إليه العلماء أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا.

ويحل هذا الاكتشاف لغزا بيولوجيا حيّر العلماء منذ فترة طويلة، حول مبادئ انتقال الإشارات داخل الخلايا وسيتم استخدام نتائج البحث في الأبحاث الطبية المستقبلية وبتطوير الأدوية.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو