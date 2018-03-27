"طائرة الأحلام" الجديدة تتجه إلى سنغافورة

أصبحت شركة "Singapore Airlines" أول شركة طيران في العالم تملك "طائرة الأحلام الجديدة" بعد شرائها طائرات من طراز "Boeing 787-10".

وتتميز هذه الطائرات بقدرتها على نقل 330 راكبا في رحلات جوية بعيدة المدى تصل إلى 12 ألف كلم، دون أن تتوقف للتزود بالوقود، أي أكثر بـ 40 راكبا من العدد الذي كانت تنقله الإصدارات السابقة من طائرات Boeing 787.

ووفقا لتقديرات الخبراء فإن هذه الطائرات الجديدة يمكن أن تعتمد مستقبلا في 90% من الرحلات الجوية المدنية بعيدة المدى، وذلك لمواصفاتها الممتازة والمتقدمة والتي من أهما الاقتصادية في استهلاك الوقود، الأمر الذي سينعكس إيجابا على سعر تذاكر الطيران.

ويذكر أن "Boeing 787" التي يطلق عليها الخبراء اسم طائرات الأحلام، هي طائرات نفاثة ثنائية المحرك تستخدم للرحلات المدنية بعيدة المدى، وتتميز بهيكل واسع يمكن توزيع المقاعد فيه وفقا لطلب شركة الطيران بحيث تتسع لـ 210-330 مسافرا.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر