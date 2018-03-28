"سو-35" المعدلة تنجح بأحدث اختبارات الطيران (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين معدلتين من طراز "سو-35S" نجحتا باجتياز اختبارات جديدة للطيران.

وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة فإن الطائرتين أقلعتا في رحلة من إقليم خاباروفسك الروسي لتهبطا في جزيرة إيتورب شمالي المحيط الهادئ، وخلال الرحلة قطعتا مسافة 2000 كلم أجرتا خلالها العديد من المناورات الجوية المعقدة التي تحاكي اعتراض عدو افتراضي في الجو.

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ويأتي إرسال روسيا لتلك الطائرات إلى الجزيرة المذكورة استكمالا لتدريب قواتها الجوية على الهبوط والإقلاع من المدارج الموجودة هناك، والتي بنيت بعد القرار الذي أصدره رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، عام 2016، والذي يقضي بتحويل المدارج الجوية على الجزيرة إلى مدارج مشتركة لإقلاع الطائرات المدنية والحربية.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر