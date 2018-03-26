وزارة الدفاع الروسية: الليزر الروسي يتقدم على الأجهزة الأمريكية (فيديو)

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن مجمع الليزر الروسي "بيريسفيت" يتقدم على الأجهزة الأمريكية المشابهة.

وقال بوريسوف، في حديث أدلى به لقناة "روسيا-1" التلفزيونية، إن المهندسين الأمريكيين قاموا هم أيضا بتصميم نماذج من سلاح ليزر بمقدوره تدمير المدرعات الخفيفة والقضاء على القوة البشرية.

وأضاف أن شركة Raytheon الأمريكية كشفت، في أكتوبر الماضي، عن مجمع الليزر HELWS-MRZR وسجلت اختباره بالفيديو، حيث دمر المجمع بشعاع ليزر غير مرئي مروحية مسيرة معلقة في الجو على ارتفاع متريْن.

أما مجمع الليزر الروسي "بيريسفيت" فإنه بدأ الخدمة في الجيش الروسي عام 2016، ويقوم بأداء مهام الدرع الصاروخية والدفاع الجوي، علما أن استخدام شعاع الليزر أكثر فعالية ودقة وأقل تكلفة من استخدام الصواريخ المضادة. وتستخدم المفاعلات النووية الصغيرة كمصادر طاقة لنبضة الليزر الروسي.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف