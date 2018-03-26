روسيا تعدل دبابات "Т-80" الجبارة

أكدت مصادر عسكرية روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تعديل دبابات "Т-80" الشهيرة.

ومن المفترض أن يطرح الجيل الجديد من هذه الدبابات تحت رمز "Т-80-BMB"، حيث سيزود بمنظومات "ريفليكس" التي تساعد الدبابة على إطلاق قذائف صاروخية موجهة، والتي ستأتي بديلا لمنظومات "كوبرا" الموجودة في دبابات "Т-80" التقليدية.

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كما ستزود الدبابات المعدلة بمنظومة التوجيه الروسية "سوسنا-أو" التي تحوي أجهزة وحساسات ليزرية وكاميرات حرارية وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، قادرة على اكتشاف الهدف وتتبعه بشكل أوتوماتيكي.

وبعد اكتشاف الهدف، ترسل أجهزة المنظومة شعاعا ليزريا يحدد بعد الهدف ومكانه الدقيق بانتظار أن يضغط الموجه على زر الإطلاق، لتنطلق من سبطانة الدبابة قذيفة صاروخية موجهة، قادرة على المناورة واستهداف آليات ودبابات العدو ومواقعه المحصنة.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر