جهاز روسي مبتكر يتعرف على جميع أنواع الألماس!

عرضت مجموعة "ألروسا" الروسية أول جهاز يكشف الألماس بأنواعه ومصادره المختلفة.

وجاء في بيان مجموعة "ألروسا"، أن بإمكان جهاز "Alrosa Diamond Inspector" التفريق بين الألماس الطبيعي والاصطناعي. وكذلك التمييز بين الألماس الطبيعي والأحجار الشبيهة به مثل مويسانيت (كربيد السليكون) وغيره. كما يسمح الجهاز بتحليل وكشف الألماس الطبيعي الموجود في المجوهرات.

ويشير البيان إلى أن هذا الجهاز من ابتكار "ألروسا" بالتعاون مع خبراء معهد تكنولوجيا المواد الكربونية فائقة الصلابة والجديدة.

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ويستخدم الجهاز ثلاث طرق للكشف عن الأحجار، ما يرفع من قدر الثقة بنتائجه، وقد تم تسجيله والحصول على براءة اختراع دولية.

وقد عرض هذا الجهاز لأول مرة، يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري، خلال اجتماع مجلس خبراء المؤسسة الحكومية المختصة لدراسة مسألة المتاجرة بالألماس الاصطناعي والأحجار الكريمة في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

المصدر: نوفوستي

كامل توما