"درونات النحل" تغزو الحقول الأمريكية قريبا!

تخطط شركة "Walmart‎" الأمريكية، أكبر متاجر التجزئة على الإنترنت، لإنتاج طائرات بدون طيار (درونات النحل) لحلّ مجموعة من المشاكل الزراعية في الحقول.

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ومن المفترض أن تساعد هذه الدرونات المزارعين في تحديد مناطق المشاكل في الحقول الزراعية، والقيام بعمليات التسميد الكيميائية والتلقيح النباتي اللازم في الأوقات المحددة.

وتظهر طلبات براءة اختراع هذه الدرونات ميزاتها التقنية في تحديد الآفات الزراعية المختلفة والأعشاب الضارة، عبر رصدها المساحات المزروعة من الجو وتصويرها وتحليل بيانتها.

كما أظهرت أوراق براءة اختراع ثانية لنفس الشركة التقنيات المزمع تزويد الدرونات بها للقيام بدور الملقّح الاصطناعي للنباتات في حال غياب العناصر الحيوية الطبيعية في هذا المجال.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو