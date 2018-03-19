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اكتشاف بروتين فريد يقاوم "السوبر بكتيريا"!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف بروتين فريد يقاوم
Globallookpress Gerard Lacz
حيوان خلد الماء
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اكتشف علماء من أستراليا مادة فريدة، في حليب حيوان خلد الماء، يمكنها مكافحة "سوبر بكتيريا" المقاومة للمضادات الحيوية.

ويشير موقع Science Daily إلى أن خصائص هذه المادة المضادة للبكتيريا اكتشفت عام 2010. إلا أن علماء الكيمياء الحيوية تمكنوا الآن من تركيب البروتين المسؤول عن هذه الخاصية.

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واتضح أن الخواص المضادة للبكتريا في حليب خلد الماء ترتبط ببروتين له بنية غير اعتيادية، وهو على شكل حلقات مجسمة "ثلاثية الأبعاد"، أطلق عليها العلماء اسم "معبد شيرلي"، تكريما لممثلة من هوليود اشتهرت في ثلاثينيات القرن الماضي بشعرها المجعد.

ويأمل خبراء منظمة البحوث العلمية والإنتاجية في أستراليا (CSIRO) والوكالة الوطنية للبحوث وجامعة ديكين، في أن يسمح الاستمرار في هذه الدراسات باستخدام حليب خلد الماء أو نظائره في إنتاج مستحضرات وأدوية مضادة لما يسمى "السوبر بكتيريا" المقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حاليا.

 المصدر: نوفوستي

كامل توما

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