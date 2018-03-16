من خنفساء.. صناعة أنصع المواد بياضا في العالم! (فيديو)

ابتكر علماء بريطانيون مادة بيضاء من القشور الكيتينية لخنفساء نادرة تعيش في جنوب شرق آسيا.

وتعكس القشرة الخارجية التي تغطي جسم هذه خنفساء " Cyphochilus " الآسيوية، جميع أطياف الألوان بانسجام تام، ما يعطي انعكاسها تأثير البياض شبه الكامل.

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ويتم تحقيق هذا التأثير اللوني المتكامل للأبيض الخالص، بسبب البنية المعقدة لطبقات (حراشف) الشبكة المعقدة لغلاف الخنفساء، والتي تتكون من خيوط كيتينية منسوجة في شبكة معقدة.

وعلّق العلماء على هذه الخنفساء في مجلة " Advanced Materials "، بأن هذه الظاهرة التي تسمى (خنفساء الماس)، نادرة جدا في الطبيعة.

يذكر أن المادة البيضاء، التي استخرجها العلماء من خنفساء "Cyphochilus"، غير سامة وصديقة للبيئة، ويمكن استخدامها في مختلف مجالات الحياة البشرية كألوان الدباغة وكريمات التجميل.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو