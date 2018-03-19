ارتفاع الحرارة في روسيا سيفوق بقية بقاع الأرض!

توقعت مجموعة من العلماء ارتفاع درجات الحرارة في روسيا خلال القرن الحادي والعشرين بشكل أسرع من ارتفاعها في بقية أجزاء الأرض.

ونشرت هذه التوقعات في التقرير الوطني "المناخ العالمي وغطاء التربة في روسيا"، الذي قدمه معهد التربة باسم دوكوتشايف في موسكو.

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وستبلغ الزيادة في درجات الحرارة وفقا للتقرير 0.45 درجة كل 10 سنوات، وستبلغ الزيادة في القسم الأوروبي لروسيا 0.54 درجة. وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع أسرع بكثير من نسبة الارتفاع المتوقع في العالم ككل بسبب الاحتباس الحراري.

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ويشير العلماء أيضا إلى أن درجات الحرارة ارتفعت في العالم في السنوات العشر الأخيرة بمقدار 0.17 درجة فقط، ويرجع السبب باعتقادهم إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على اليابسة أسرع بالمقارنة من ارتفاعها في مياه المحيطات.

وأكد عالم المناخ، أندريه كيسيليف، كبير الباحثين في مرصد فويكوف الجيوفيزيائي، ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في مناطق القطب الشمالي.

وسيبلغ ارتفاع دراجات الحرارة بنهاية القرن الحادي والعشرين حوالي 3 درجات مئوية، لكن العلماء يشيرون إلى صعوبة تحديد ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا القرن بدقة عالية.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو