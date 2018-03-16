وزارة الدفاع: روسيا ستنتصر في الحرب السيبرانية!

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، بأن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا سيساعدها على النصر في الحروب السيبرانية المستقبلية.

وأكد بوريسوف، في حديث أدلى به، يوم الأربعاء 14 مارس، لوكالة إنترفاكس" الروسية، أن المعارك لا تدور اليوم في الميادين، بل في الفضاء المعلوماتي، وأن الذي سينتصر في تلك المعارك هو من يستطيع السيطرة على هذا الفضاء، ومقاومة كل الخطوات الرامية إلى إفشال تلك السيطرة.

وحسب نائب وزير الدفاع الروسي، فإن روسيا لديها القدرة على تحقيق الزعامة في هذا المجال، علما أن مدرسة الرياضيات الروسية تعد من أقوى المدارس في العالم.

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وأشار بوريسوف كذلك إلى أن الأسلحة الميدانية غير كافية اليوم لتحقيق النصر في الحرب، مضيفا أن كل الأسلحة يجب أن تكون فائقة الدقة والسرعة والمقاومة لأي تأثير خارجي وأي اعتراض، وهذا ما كشف عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الموجه إلى الجمعية الفيدرالية الروسية.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كشف في خطابه عن أحدث نماذج الأسلحة الروسية الاستراتيجية والتكتيكية التي تتقدم مواصفاتها على مواصفات مثيلاتها الأجنبية.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف