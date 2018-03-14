الجيش السوري يطور عربة لمكافحة الإرهابيين

قام عسكريون سوريون بتطوير عربات "بي إم بي-1" السوفيتية الصنع، لاستخدامها في العمليات القتالية ضد الجماعات الإرهابية.

وقالت صحيفة "فيستنيك موردوفي" إن تلك العربات أكدت فاعليتها بفضل صفائح مدرعة في مؤخرتها وفي جانبيها وأمام برج العربة.

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وعلاوة على ذلك فإن العربة المطورة تمتلك قوة نارية فائقة بفضل تزويدها بمدفع مزدوج عيار 23 ملم، من طراز "زي أو-23-2".

كما أشارت الصحيفة إلى سلبية واحدة وهي غياب نظام حديث لإدارة النيران، وأضافت أن المهندسين السوريين حاولوا حل تلك المشكلة عن طريق استخدام أجهزة إلكترونية مبتكرة، إلا أنها تتعطل بسرعة لعدم تكيّفها على ظروف القتال الميدانية.

وقالت الصحيفة إن "بي إم بي" المطورة تتقدم من حيث مواصفاتها على مثيلاتها المنتجة في كل من العراق وإيران.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف