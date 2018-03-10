ابتكار طابعة طائرة ثلاثية الأبعاد لبناء المباني الشاهقة

عرضت شركة DediBot الصينية طابعة طائرة ثلاثية الأبعاد لبناء المباني الشاهقة أطلقت عليها اسم Fly Elephant (الفيل الطائر)، بسبب حجمها الكبير.

إن إمكانيات الطابعات ثلاثية الأبعاد الكلاسيكية محدودة حاليا بسبب أبعادها. لذلك قرر المهندسون الخروج عن هذا الإطار وابتكار منظومة تسمح للدرونات القيام بأعمال البناء في المباني الشاهقة.

هذه الطابعة هي عبارة عن طائرة من دون طيار متعددة المحركات (ستة محركات) مرتبطة بها فوهة الطابعة، التي تضمن إيصال مختلف مواد البناء، وآلة البثق تعطيها الشكل المطلوب. البثق- هي تكنولوجيا الحصول على قطع ذات الشكل المطلوب عن طريق ضغط صهارة المعدن أو معجون المادة الكثيف وطرده عبر فوهة التشكيل.

DediBot

الجهاز في هذه الطابعة يعمل مع صهارة البلاستيك وخليط الخرسانة السائلة التي تضخ بواسطة الأنبوب المار عبر الجزء العلوي للدرون. وقد وضع المصممون خوارزمية تضمن الطباعة بدقة تصل إلى 0.1 ملم.

عرضت هذه الطابعة في معرض TCT آسيا 2018 دون عرض كيف تتم عملية البناء، واكتفوا بعرض الكتل الخرسانية التي طبعت بهذه الطابعة.

يخطط المصممون حاليا لكيفية إطالة عمر البطاريات وضمان شحنها لا سلكيا، ومعرفة كيفية عمل الطابعة عند هبوب الرياح. وبحسب ممثل الشركة المصنعة، تتمكن هذه الطابعة العمل ليس فقط مع مواد البناء في الجو، بل وأيضا طبع المعدات الكبيرة والهياكل في ظروف انعدام الجاذبية وحتى تحت سطح الماء.

المصدر: فيستي. رو

كامل توما