اختراق علمي.. فصل سائلين باستخدام الليزر

ابتكر علماء تقنية مذهلة لفصل سائلين عن بعضهما البعض باستخدام الليزر، ويمكن أن يكون لهذا الاختراق العلمي تطبيقات عديدة متقدمة.

ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تطبيق استخدام التقنية في إنتاج أجهزة الكمبيوتر والهواتف، والأدوية والدهانات والمصابيح الكهربائية والخلايا الشمسية، ما يجعلها أرخص بكثير.

وتعتمد هذه المنتجات على إنتاج البلورات لاستخدامها ضمن التكنولوجيا. ولكن ليس من الممكن السيطرة على عملية التبلور، ما يزيد من المشاكل المتعلقة بالتصنيع.

ولكن يستخدم النهج الجديد الليزر للسيطرة على التقلبات في ما يسمى، النقطة الحرجة، ولتوجيه النظام نحو مرحلة فصل الحالة.

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وقال البروفيسور كلاس وين، الذي قام بتصميم هذه التقنية وتطويرها: "إن العلمية تشبه حالة وجود فنجان من الشاي مع الحليب، ثم استخدام الليزر لامتصاص الحليب، وقد يبدو الأمر بديهيا، ولكن يحدث كل شيء ضمن قوانين الفيزياء".

بدوره يؤكد فينلي والتون، الذي قام بالعمل: "هذه هي الخطوات الأولى نحو فهم كامل الدور، الذي تلعبه التقلبات الحرجة في تنوي (عملية تشكل بنية جديدة) الكريستال، وهدفنا هو السيطرة الكاملة على التّنوي، بما في ذلك نوع الكريستال الذي يتم إنتاجه".

ونُشرت الورقة البحثية بعنوان: السيطرة على فصل الحالة والتنوي باستخدام إمكانات الليزر، في مجلة الطبيعة الكيميائية، بتمويل من مجلس البحوث العلمية الهندسية والفيزيائية.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا