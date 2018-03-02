بدء المرحلة الأولى من مسابقات "أفيا دارتس 2018" الجوية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الجمعة 2 مارس، عن انطلاق المرحلة الأولى من مسابقات "أفيا دارتس" الجوية في البلاد.

وذكر البيان الصادر عن الوزارة أن "المسابقات هذا العام ستشهد مشاركة أكثر من 250 طيّار، تابعين لفرق الطيران التكتيكي البعيد المدى، وطيران النقل الحربي في الجيش الروسي، ولأول مرة سيخصص لهذه المسابقات حوالي 30 حقل رمي واختبار، لتتنافس فيها الطيارات على الرمي وإطلاق القذائف والصواريخ".

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ستشارك في هذه المسابقات طواقم من الطيارين والموجهين الذين يقودون مقاتلات "su-27sm3" و "Su-30sm" و "Su-35s" و "Mig-29smt" وقاذفات "Su-24m" و"Su-34"، فضلا عن طواقم طائرات النقل الجوي "IL-76MD" وقاذفات "TU-22M3" البعيدة المدة ومروحيات "MI-8" و "MI-24" و "MI-35" و "MI28N" و "KA-52".

وخلال المسابقات يتوجب على المتسابقين قيادة طياراتهم، للقيام بحركات بهلوانية معقدة، واجتياز أنظمة الدفاع الجوي الافتراضية والقيام بقذف أهداف أرضية مختلفة بدقة.

المصدر: تاس

أسعد ضاهر