لحظة "انفجار" رصاصة عند اصطدامها بدرع مركبة فضائية (فيديو)

تكشف لقطات عالية السرعة من أحدث اختبارات وكالة الفضاء الأوروبية لتصميم مدرعات فضائية فائقة التحمل، لحظة مذهلة لانفجار رصاصة تسير بسرعة 7 كلم في الثانية وتحولها إلى شظايا وبخار.

وتعمل وكالة الفضاء على تطوير مدرعات للمركبات الفضائية، مصنوعة من طبقات رقيقة من المعدن، يمكنها مقاومة الحطام الكوني.

وتتعرض المركبات الفضائية في المدار، لخطر الاصطدام بالكثير من الأشياء، بدءا من الأجسام شديدة الصغر (حجمها أقل من 1 سنتمتر)، وحتى النيازك القادمة من التيارات الموسمية.

وفي هذا الصدد، قال بينويت بونفوازين، الباحث في وكالة الفضاء الأوروبية: "لقد استخدمنا بندقية الغاز في معهد Fraunhofer الألماني، لاختبار مادة جديدة صُممت لحماية المركبات من الحطام الفضائي. ويبحث مشروعنا في أنواع مختلفة من شرائح الألياف المعدنية"، التي تنتجها GTM Structures".

وفي التجارب، استخدم الباحثون رصاصة الألومنيوم البالغ قطرها 2.8 ملم، والقادرة على التحرك بسرعة 7 كلم/الثانية.

وبينما تُستخدم دروع الألمنيوم حاليا لحماية المركبات الفضائية، يختبر باحثون في وكالة الفضاء الأوروبية ما إذا كانت صفائح الألياف المعدنية، قادرة على إثبات جودة وفعالية المادة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا