هل دفن سكان أمريكا الأصليون أمواتهم في البحر؟

عثر باحثون أمريكيون على مدفن جماعي تحت مياه ولاية فلوريدا، لمجموعة كبيرة من السكان الأصليين الذين دفنوا منذ حوالي 7 آلاف سنة.

واكتُشفت رفاة بشرية لأول مرة عام 2016 على مسافة تبعد 275 مترا من السواحل المعزولة من منطقة (ماناسوتا - كي) في ولاية فلوريدا، على عمق 6.5 متر، وذلك عندما وجد الغواصون "عظم فك"، أصبح فيما بعد بداية اكتشاف لبقايا مدفن قديم تبلغ مساحته 3 آلاف كيلومتر مربع.

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كما وجد الغواصون خلال بعثات استكشافية أخرى في هذه المنطقة، الكثير من الشواهد الأثرية الهامة، مثل لوحات خشبية منحوتة، وقطع من القماش، وبقايا عظام بشرية. وتدل هذه الشواهد على وجود المدفن، المقدر عمره بأكثر من 5 آلاف سنة قبل الميلاد.

ووجدت بعثة أثرية أخرى عظام 6 أشخاص من المدفونين في هذه المقبرة لسكان المنطقة الأصليين.

ويعتقد العلماء بأن هذه المدافن (ماناسوتا- كي)، التي حافظت على رفاة 168 شخصا، كانت موجودة في الأصل على اليابسة، لكن عوامل الاحتباس الحراري وتغير المناخ، رفعت من مستوى سطح البحر، مما أدى إلى غمر المنطقة الساحلية الشاسعة بشواهدها ومدافنها القديمة.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو